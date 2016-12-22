Минюст внес объединение футбольных болельщиков в список запрещенных НКО

Министерство юстиции России внесло в перечень запрещенных или ликвидированных некоммерческих организаций общественное объединение футбольных болельщиков «Сектор 16», сообщается на сайте ведомства.

В перечень запрещенных НКО «Сектор 16» внесен по решению Бугульминского городского суда Татарстана от 28 мая 2018 года. Объединение стало 67-й некоммерческой организацией, запрещенной в рамках закона «О проти​водействии экстремистской деятельности».

15 марта 2018 года Министерство юстиции России подало в Верховный суд иск о запрете «Свидетелей Иеговы» за осуществление организацией «экстремистской деятельности». 23 марта деятельность головной организации была приостановлена. 20 апреля Верховный суд постановил, что «Свидетели Иеговы» являются экстремистской группой, и принял решение о запрете организации на территории России, а также конфисковал имущество.

Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» был принят 25 июля 2002 года. Среди видов такой деятельности — «возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни».

