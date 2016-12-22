Более 20 человек задержаны за кражи из железнодорожных вагонов

Следственный комитет совместно с ФСБ задержал 21 участника организованной преступной группы, похищавшей товар в особо крупном размере из железнодорожных вагонов в Тверской области, сообщила РБК официальный представитель СК России Светлана Петренко.
По ее словам, группа злоумышленников при содействии работников железной дороги совершила три внеплановые остановки железнодорожных составов, они вскрыли контейнеры и похитили товары.
«Возбуждено уголовное дело. Задержан 21 участник ОПГ. Проведено более 40 обысков, в ходе которых обнаружено и изъято похищенное имущество, денежные средства. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об аресте», — подчеркнула Петренко.
«Интерфакс» со ссылкой на ЦОС ФСБ уточнил, что всего были задержаны 35 человек, 21 из которых взяли с поличным.
РБК направил запрос в центр общественных связей ФСБ России.