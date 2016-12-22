ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 64,81 63,75 EUR Нал. 75,14 73,94 USD Бирж. 64,46 +0,97 EUR Бирж. 74,79 +1,13 USD ЦБ. 63,60 +0,05 EUR ЦБ. 73,82 +0,26 EUR/USD 1,16 +0,00 BTC/USD Бирж. 6490,50 -558,20 IMOEX 2285,26 -1,16% RTSI 1116,72 -2,65% Brent 74,56 +0,34% DJIA 25628,91 +0,50% Nasdaq 7883,66 +0,31%
Журналистку из США возмутила футболка республиканцев на российском ТВ
Лента новостей
Как живут японцы в России и что нужно знать о культуре Японии 13:24, РБК и Subaru Археологи нашли в Подмосковье клад с серебряными монетами времен Годунова 13:16, Общество Apple опровергла сообщения о прослушке пользователей при помощи Siri 13:15, Технологии и медиа В Минске к журналисту Deutsche Welle пришли с обысками по «делу БелТА» 13:03, Общество Тренер «Реала» подтвердил переговоры о продаже полузащитника 13:01, Спорт Какие вещи из масс-маркета выглядят дороже реальной стоимости 13:00, Спецпроект РБК PINK В Совфеде назвали авторов проекта санкций США «сенаторами уходящего дня» 12:59, Политика СКР возбудил дело после крушения вертолета Ми-2 в Краснодарском крае 12:51, Общество Журналистку из США возмутила футболка республиканцев на российском ТВ 12:47, Политика АСВ решило взыскать с владельцев разорившегося банка почти 70 млрд руб. 12:41, Финансы Алена Владимирская — об офисном общении, small talk и личном пространстве 12:40, Партнерский материал Пилоты лоукостера Ryanair объявили о забастовке в трех странах ЕС 12:39, Общество Счет застройщика: как банки будут работать со строителями 12:35, Партнерский материал Умер военный журналист Михаил Лещинский 12:22, Общество «Вертолеты России» рассказали о жесткой посадке опытного Ми-171А2 12:11, Общество «Должны быть стальные нервы»: как получить скидку на новую машину 12:11, Авто Как построить бизнес на оказании коммунальных услуг 12:00, РБК и Сбербанк В Лондоне задержали ворвавшегося в посольство Грузии журналиста Филлипса 11:59, Политика Кто использует биткоин: преступники проводят только 10% транзакций 11:52, Крипто Профицит торгового баланса Китая снизился за месяц более чем на $10 млрд 11:48, Экономика ЦИК одобрила три заявки на референдум по пенсиям 11:48, Политика Аналитики предложили ввести госрегулирование цен на бензин 11:43, Бизнес Чемпион мира по легкой атлетике погиб в автомобильной аварии 11:42, Спорт Сделку по покупке Glencore и QIA акций «Роснефти» закроют до 2019 года 11:23, Бизнес Акции АФК «Система» упали на 4,5% на открытии торгов 11:10, Бизнес Как влияет спортивная инфраструктура на выбор жилья в Москве 11:00, Партнерский материал
Журналистку из США возмутила футболка республиканцев на российском ТВ
Политика, 12:47
0
Журналистку из США возмутила футболка республиканцев на российском ТВ

Американскую журналистку и аналитика российских СМИ Джулию Дэвис возмутила футболка, которую надевали представители Республиканской партии США во время политического митинга в Огайо. Об этом она рассказала в своем Twitter.

Футболку, на которой написано «Я лучше буду русским, чем демократом», показали в эфире телеканала «Россия 1».

«Телеведущий российского государственного канала говорит: «Посмотрите, эти футболки теперь продают в Соединенных Штатах, и они пользуются большим спросом в республиканском лагере». Заметьте, как со временем меняются тенденции», — написала журналистка.

5 августа журналист Bloomberg опубликовал фотографию представителей Республиканской партии в этих футболках. Она была сделана во время митинга президента США Дональда Трампа, прошедшего в Огайо в минувшие выходные.

Теги: журналистка , Республиканская партия , футболки
Главное
Аналитики предложили ввести госрегулирование цен на бензин Бизнес
Материалы по теме
Трамп поддержал идею расследовать возможные связи Демпартии США с Россией Политика
Власти Западного Голливуда призвали убрать звезду Трампа с «Аллеи славы» Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter