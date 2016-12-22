Журналистку из США возмутила футболка республиканцев на российском ТВ

Американскую журналистку и аналитика российских СМИ Джулию Дэвис возмутила футболка, которую надевали представители Республиканской партии США во время политического митинга в Огайо. Об этом она рассказала в своем Twitter.

Футболку, на которой написано «Я лучше буду русским, чем демократом», показали в эфире телеканала «Россия 1».

«Телеведущий российского государственного канала говорит: «Посмотрите, эти футболки теперь продают в Соединенных Штатах, и они пользуются большим спросом в республиканском лагере». Заметьте, как со временем меняются тенденции», — написала журналистка.

5 августа журналист Bloomberg опубликовал фотографию представителей Республиканской партии в этих футболках. Она была сделана во время митинга президента США Дональда Трампа, прошедшего в Огайо в минувшие выходные.