Умер военный журналист Михаил Лещинский

Политический обозреватель Гостелерадио СССР, военный корреспондент Михаил Лещинский умер на 74-м году жизни, сообщается на сайте Союза журналистов России (СЖР).

Отмечается, Лещинский умер в ночь на 8 августа. Союз журналистов выразил соболезнования его близким, друзьям и коллегам.

В СЖР отметили, что репортажи Лещинского всегда были эмоциональными, он умел создавать «эффект присутствия» на месте событий.

Лещинский проработал на телевидении более 40 лет. В течение четырех лет был корреспондентом Центрального телевидения СССР в Афганистане. В начале 1990-х он руководил военным отделом РГТРК «Останкино». Позднее он стал ведущим еженедельной программы «Полигон». Кроме того, Лещинский был автором нескольких документальных фильмов.