«Вертолеты России» рассказали о жесткой посадке опытного Ми-171А2

Опытный образец вертолета Ми-171А2 совершил жесткую посадку на склоне Эльбруса 3 августа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе холдинга «Вертолеты России».
Отмечается, что холдинг сформировал комиссию для расследования причин инцидента. При этом программы испытаний Ми-171А2 продолжатся. В пресс-службе добавили, что в результате жесткой посадки никто не пострадал.
Накануне, 7 августа, было опубликовано видео инцидента.
В ноябре 2017 года «Вертолеты России» заключили первый контракт с индийской компанией Vectra Group на поставку вертолетов Ми-171А2. По контракту вертолет должны передать заказчику в 2018 году.
Вертолет Ми-171А2 является модернизированной версией Ми-8. Он обладает улучшенными силовой установкой, летно-техническими и эксплуатационными характеристиками, а также имеет цифровую систему управления.