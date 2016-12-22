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«Вертолеты России» рассказали о жесткой посадке опытного Ми-171А2
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«Вертолеты России» рассказали о жесткой посадке опытного Ми-171А2
Общество, 12:11
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«Вертолеты России» рассказали о жесткой посадке опытного Ми-171А2

Опытный образец вертолета Ми-171А2 совершил жесткую посадку на склоне Эльбруса 3 августа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе холдинга «Вертолеты России».

Отмечается, что холдинг сформировал комиссию для расследования причин инцидента. При этом программы испытаний Ми-171А2 продолжатся. В пресс-службе добавили, что в результате жесткой посадки никто не пострадал.

Накануне, 7 августа, было опубликовано видео инцидента.

Видео: Телеграф Telegraph / YouTube

В ноябре 2017 года «Вертолеты России» заключили первый контракт с индийской компанией Vectra Group на поставку вертолетов Ми-171А2. По контракту вертолет должны передать заказчику в 2018 году.

Вертолет Ми-171А2 является модернизированной версией Ми-8. Он обладает улучшенными силовой установкой, летно-техническими и эксплуатационными характеристиками, а также имеет цифровую систему управления.

Теги: «Вертолеты России» , Ми-171А2
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