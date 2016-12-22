В Лондоне задержали ворвавшегося в посольство Грузии журналиста Филлипса

В Лондоне задержали британского журналиста, который ворвался в здание посольства Грузии в Лондоне во время мероприятия, посвященного годовщине войны в Южной Осетии 2008 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на грузинский МИД.

В отношении задержанного ведется расследование. Как сообщает телеканал «Рустави 2», задержанным оказался Грэм Филлипс.​ В посольстве он выкрикивал антинатовские лозунги, а также обвинил Грузию в предоставлении ложной информации британской аудитории. Все происходящее он снимал на камеру.

МИД Грузии не исключает, что целью его действий была провокация. Посол Грузии в Лондоне Тамара Беручашвили заявила, что «это печальный факт, но это сегодняшняя реальность».

Видео инцидента в посольстве опубликовала в Facebook журналистка Тамара Карелидзе.

В августе 2016 года Филлипс вместе с журналистом Билли Сиксом пришел в редакцию немецкого издания Correctiv. Они пытались найти корреспондента Маркуса Бенсманна, который освещал крушение самолета в Донбассе в 2014 году. Филлипс и Сикс выкрикивали обвинения, вели видеосъемку и отказывались уходить. В итоге в редакцию Correctiv пришлось вызвать полицию.

Филлипс сотрудничал с российскими телеканалами RT и «Звезда». Работал на Украине в период Евромайдана и вооруженного конфликта на востоке страны в 2013–2014 годах.