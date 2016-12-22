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Актера из сериала «Друзья» прооперировали
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Актера из сериала «Друзья» прооперировали
Общество, 09:30
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Актера из сериала «Друзья» прооперировали

Актер Мэттью Перри, известный благодаря роли Чендлера Бинга в сериале «Друзья», перенес операцию. Об этом сообщает People со ссылкой на представителя артиста.

Перри прооперировали в госпитале Лос-Анджелеса в связи с перфорацией желудочно-кишечного тракта. Представитель актера также отметил, что 48-летний Перри выразил благодарность за беспокойство и попросил соблюдать его право на неприкосновенность частной жизни, пока восстанавливается.

Помимо «Друзей» актер играл в сериалах «Беверли-Хиллз, 90 210» и «Клиника». Он также исполнил роль Николаса Озерански в фильме «Девять ярдов».

Теги: актер , болезнь , операция
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