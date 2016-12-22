В Генпрокуратуре Украины сообщили о захвате университета в Киеве

В Киеве неизвестные попытались осуществить рейдерский захват университета «Украина», ориентированного на предоставление образования людям с ограниченными возможностями. На ситуацию обратила внимание Генпрокуратура Украины

Фото: Университет «Украина»

Неизвестные в форме ворвались в здание университета «Украина» в Киеве, сообщил пресс-секретарь украинской Генпрокуратуры Андрей Лысенко на своей странице в Facebook.

«Похоже на рейдерский захват университета «Украина», — написал он. Лысенко рассказал, что знакомый, работающий в приемной комиссии вуза позвонил ему и сообщил, что в здание вошли люди в форме и закрыли двери университета. «Все сотрудники выйти оттуда не успели, остались заложники», — добавил Лысенко.

Он подчеркнул, что на место вызвали сотрудников полиции. Пресс-секретарь Генпрокуратуры Украины не уточнил, сколько людей ворвались в вуз, и какая именно на них была форма.

Издание Lb.ua сообщает, что университет «Украина» заявил, что вечером к зданию вуза приехали молодые люди спортивного телосложения, которые «осуществили рейдерский захват» одного из корпусов.

Информацию о рейдерском захвате на официальной странице в Facebook разместила и пресс-служба университета. «Прямо сейчас в университете «Украина» привезенные молодые люди спортивного телосложения, в народе которых еще называют «титушки», осуществили рейдерский захват корпуса университета. Не верится, что такой способ присвоения имущества мог так откровенно и вызывающе, в центре Киева, произойти с университетом «Украина», единственным инклюзивно-ориентированным вузом на Украине», — говорится в сообщении.

Вместе с тем в пресс-службе подчеркнули, что после того, как на ситуацию отреагировала общественность, обстановка нормализовалась и дальнейшее разбирательство будет вестись в рамках закона.

Президент университета Петр Таланчук в интервью «Громадське радио» заявил, что конфликт может быть связан с взятым в банке «Крещатик» кредитом. Как уточняет «Громадське», речь может идти о невыплате арендной платы за использование одного из корпусов университета.

Открытый международный университет развития человека «Украина» был создан в 1998 году при содействии Петра Таланчука, первого министра образования независимой Украины. В 2017 году в университете обучались более 13 тыс. студентов.