Психически больной мужчина атаковал на машине консульство России на Кипре

Психически больной мужчина пытался въехать на машине в закрытые ворота российского консульства в Лимасоле, сообщили РБК в посольстве России в Республике Кипр.

По данным посольства, инцидент произошел в 12:45 по местному времени (совпадает с московским). После того как мужчина въехал в ворота, он пытался проникнуть в здание консульства, но был задержан охраной и передан полиции.

«Это киприот, 44 года, уже известен полиции подобными выходками. Он кричал, требовал посла, говорил, что его кто-то обижает», — рассказали в посольстве Кипра.

РБК направил запрос в полицию Республики Кипр.

Ранее о происшествии сообщало кипрское агентство новостей. По его данным, мужчина разбил стеклянную входную дверь. Он был отправлен в больницу Лимасола, где его осмотрел психиатр.