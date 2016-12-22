UC Rusal в июле снизила экспорт по железной дороге на 10%

Заводы попавшей под санкции США группы UC Rusal в июле снизили экспорт алюминия на 10% по сравнению с июнем, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на статистику РЖД. Всего за месяц по сети РЖД было отгружено 264 тыс. т.

По России поставки алюминия UC Rusal выросли на 1,5%, составив 35,4 тыс. т.

Из трех крупнейших заводов компании больше всего снизил отгрузку на экспорт по железной дороге Саяногорский алюминиевый завод — на 22%. Братский алюминиевый завод сократил отгрузку на 16%, Красноярский — на 3%.

Минфин США 6 апреля ввел санкции против UC Rusal и других структур, контролируемых Олегом Дерипаской, (En+, «Базовый элемент», ГАЗ). Экспорт алюминия UC Rusal в этом месяце рухнул на 70%. Однако 23 апреля ведомство допустило, что ограничения в отношении UC Rusal могут быть отменены, если Дерипаска утратит контроль над компанией, оно также продлило срок, в течение которого покупатели алюминия могут приобрести его у UC Rusal по долгосрочным контрактам, до 23 октября 2018 года. Благодаря этому в мае-июне заводы UC Rusal смогли резко нарастить экспорт алюминия (в мае в 2,6 раза к апрелю и в июне на 49% к маю).



По данным Алюминиевой ассоциации, потребление алюминия в России составляет менее 1 млн т, при этом около 200 тыс. т продукции из алюминия ввозится из-за рубежа. UC Rusal, который произвел в прошлом году 3,7 млн т, традиционно отправлял на экспорт 80% алюминия, но после того как компания вместе с другими активами Дерипаски оказалась в санкционном списке США 6 апреля, от нее стали отказываться торговые партнеры, опасаясь вторичных санкций.