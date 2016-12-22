Умер бывший бас-гитарист группы «Кино»
Общество, 18:23
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Умер бывший бас-гитарист группы «Кино»
Бывший гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян сообщил РБК о смерти художника, музыканта и актера Андрея Крисанова.
«Да, это правда», — сказал Каспарян.
Ранее музыкант Алексей Вишня сообщил на своей странице в Facebook о смерти Крисанова. Как рассказал агентству ФАН музыкант, художник и актер Сергей Бугаев, Крисанов умер от онкологического заболевания.
Андрей Крисанов родился 30 июня 1966 года в Новороссийске. В составе группы «Кино» участвовал в качестве сессионного бас-гитариста. Он нарисовал обложку альбома «Группа крови», выпущенного в 1988 году. Крисанов также был членом группы «Новые художники». Он снялся в фильмах «Рок», «Асса» и «Последний герой».