В Черногории катер сбил российскую туристку

В Черногории скоростной катер сбил 28-летнюю российскую туристку, сообщает Радио и телевидение Черногории (RTCG).

Инцидент произошел в Которском заливе. Столкновение произошло в полукилометре от берега. По предварительной информации, катер двигался из Котора в Прчань. После того, как местный житель доставил россиянку в больницу, его задержала полиция.

Как сообщает CDM, врезавшийся в россиянку катер шел под американским флагом. Туристка была доставлена в госпиталь с переломами ребер и кровотечением. Ей провели операцию, жизни пострадавшей ничто не угрожает.

В пресс-службе посольства России в Черногории сообщили РБК, что у них нет информации об инциденте.

В июне экстренные службы Черногории спасли десять россиян. Туристы катались на серфах в районе города Бар, однако их отнесло в море.