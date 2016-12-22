Суд оставил в силе приговор экс-сенатору Сабадашу по делу о хищениях

Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменения приговоры в отношении бывшего сенатора от Ненецкого автономного округа Александра Сабадаша, председателя правления банка «Таврический» Сергея Сомова и его заместителя Дмитрия Гаркуши. Об этом говорится в сообщении в Telegram объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Все трое являются фигурантами дела о хищении около 190 млн руб. у петербургского банка «Таврический». В октябре 2017 года Сабадаша приговорили к 8,5 года колонии общего режима. Сомова и Гаркушу приговорили к семи годам заключения. Каждому также назначили штраф в размере 100 тыс. руб. При этом суд удовлетворил гражданский иск банка на сумму 189,521 млн руб.

Как отмечает объединенная пресс-служба судов, осужденные не согласились с приговором. Они попросили апелляционную коллегию Санкт-Петербургского городского суда отменить приговор и оправдать их по делу о хищении. Однако суд отказал в удовлетворении апелляции.

По данным следствия, с июня по декабрь 2013 года трое фигурантов дела заключили с подконтрольным Сомову юрлицом договоры на кредит в размере почти 190 млн руб. Затем они перевели эти деньги на подконтрольные счета бывшего сенатора за пределами страны.

В 2015 году Сабадаша приговорили к шести годам колонии строгого режима за попытку хищения 1,87 млрд руб. бюджетных средств по мошеннической схеме по возврату НДС.