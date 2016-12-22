В Киеве умер актер сериала «Возвращение Мухтара»

Игорь Славинский (Фото: theatreonpodol.com)

В Киеве в возрасте 65 лет скончался режиссер-постановщик украинского Театра на Подоле, народный артист Украины Игорь Славинский, сообщил критик Олег Вергелис. Об этом пишет Korrespondent.net.

Причина смерти не сообщается.

Славинский родился в Киеве в 1953 году. В 1987 году он стал актером в Театре на Подоле, где стал режиссером-постановщиком в 2008 году. Кроме работы в театре он также сыграл роли в сериалах, таких как «Девять жизней Нестора Махно», «Доярка из Хацапетовки» и «Возвращение Мухтара». В 2003 и 2009 годах Славинский становился лауреатом премии «Киевская пектораль», а в 2010-м — лауреатом театральной премии им. Амвросия Бучмы. В 2018 году был удостоен звания «Народный артист Украины».