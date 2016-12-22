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В Москве следователя и адвоката обвинили во взятке в 10 млн руб.
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В Москве следователя и адвоката обвинили во взятке в 10 млн руб.
Общество, 17:56
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В Москве следователя и адвоката обвинили во взятке в 10 млн руб.

Столичная прокуратура направила в суд головное дело в отношении следователя столичного главка СК и адвоката, обвиняемых в вымогательстве взятки в размере 10 млн руб.​ Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным следствия, в марте 2017 года старший следователь одного из межрайонных следственных отделов следственного управления по СВАО СКР вынесла постановление о привлечении москвича в качестве обвиняемого по делу о мошенничестве. Затем следователь потребовала от обвиняемого 10 млн руб. за то, чтобы мерой пресечения был избран домашний арест, а также за прекращение уголовного дела.

Для сокрытия своих действий следователь привлекла знакомого адвоката, с которым обвиняемый должен был заключить фиктивное соглашение на оказание юридических услуг. В случае отказа обвиняемому грозили направлением в СИЗО.

Первая часть взятки в размере $10 тыс. (более 547 тыс. руб. по тогдашнему курсу) была передана адвокату, который разделил ее со следователем.

Вторая часть денег была передана уже в рамках оперативно-следственных мероприятий. Большая часть суммы была муляжом. В момент получения денег был задержан адвокат, а затем и следователь. Было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, совершенное организованной группой, с вымогательством взятки, в особо крупном размере).​ Савеловский районный суд Москвы заключил следователя под стражу, а адвоката — под домашний арест.

Теги: Москва , следователь , адвокат , взятка
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