На западе Москвы загорелся подземный коллектор

Подземный коллектор загорелся на Большой Дорогомиловской улице в Москве, сообщили РБК в пресс-службе столичного главка ГУ МЧС.

«Наши службы прибыли на место, выясняют», — заявили в пресс-службе.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, на месте происшествия создан штаб пожаротушения для поиска очага возгорания. Общая протяженность коллектора — 1,2 тыс. кв. м, в нем проходят 15 силовых кабелей.

Системы безопасности в коллекторе на Большой Дорогомиловской улице в Москве сработали из-за тления, объяснили РБК в пресс-службе комплекса городского хозяйства. Ситуация не привела к отключениям электроэнергии. «Произошло автоматическое переключение потребителей на резервные схемы. Службы ГУП «Москоллектор» занимаются восстановительными работами», — уточнили в пресс-службе.