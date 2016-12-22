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Корабль «Ярослав Мудрый» вышел в Аденский залив для борьбы с пиратами
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Корабль «Ярослав Мудрый» вышел в Аденский залив для борьбы с пиратами
Политика, 14:08
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Корабль «Ярослав Мудрый» вышел в Аденский залив для борьбы с пиратами

Сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» вышел из порта Джибути — столицы одноименного государства — для патрулирования Аденского залива и защиты торгового судоходства от сомалийских пиратов, заявили в пресс-службе Балтийского флота. Об этом сообщает «Интерфакс».

В Джибути корабль пополнил запасы и провел необходимые регламентные ремонтные работы. После их окончания «Ярослав Мудрый» приступил к антипиратской вахте.

Корабль с весны 2018 года находился в Средиземном море. Там он наблюдал за действиями американского авианосца «Гарри Трумэн», который следовал в Персидский залив. Затем российский корабль отправился через Суэцкий канал в Красное море, чтобы начать патрулирование в Аденском заливе. ​«Ярослав Мудрый» уже выполнял задачи по борьбе с пиратством и сопровождению торговых судов у берегов Сомали в 2016 году.

Район Индийского океана и Аравийского моря у побережья Сомали является одним из наиболее опасных для торговых судов из-за активности пиратов. С 2009 года военные корабли страны НАТО проводят операцию Ocean Shield в районе Африканского рога и прилежащих акваториях. Пик активности пиратов пришелся на 2011 год, когда за 12 месяцев было совершено более 200 нападений. Чаще всего целью были суда и члены экипажа, которые потом освобождались за выкуп. Благодаря действиям военных разных стран, а также усиленным мерам безопасности на самих торговых судах, к 2012 году атаки судов практически прекратились. Однако в 2017 году, впервые за пять лет, сомалийские пираты захватили танкер, принадлежащий фирме из ОАЭ и шедший под флагом Шри-Ланки.

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