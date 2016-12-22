В Нигерии силовики заблокировали вход в парламент

Нигерийские силы безопасности временно заблокировали доступ в парламент, не давая депутатам войти в здание в течение часа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свидетелей.

По их словам, у ворот здания выстроились вооруженные люди в масках и форме сотрудников департамента госбезопасности Нигерии, позднее к ним присоединились сотрудники полиции. Сенатор Сулейман Адоке из штата Нассарава заявил, что действия силовиков являются «большим позором», а сенатор Бен Брюс из штата Байельса назвал недопуск в парламент «тиранией», передает газета Daily Trust.

Председатель сената Нигерии Букола Сараки поделился в Twitter видео одного из свидетелей, на котором член палаты представителей Народной демократической партии от штата Река Бома Гудхед требует, чтобы вооруженные люди пропустили ее в здание парламента. После этого депутатов впустили в парламент, сейчас они выясняют, кто дал приказ о блокировке входа в здание.