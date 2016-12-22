На Кубани глава райотдела полиции получил четыре года за взятку

Экс-замначальника отдела ОМВД по Тихорецкому району Краснодарского края Андрей Жданов признан судом виновным в посредничестве во взятке с использованием служебного положения, заявили в управлении Следственного комитета по Краснодарскому краю.

По данным следствия, Жданов расследовал дело местного жителя по подозрению в покушении на мошенничество. Суд ограничил свободу подозреваемого подпиской о невыезде, которую он нарушил. Жданов обратился в суд с ходатайством об изменении меры пресечения для подозреваемого на домашний арест. Суд ему отказал из-за неявки подозреваемого. Тогда Жданов встретился с подозреваемым и сообщил, что может передать 500 тыс. руб. должностным лицам за непринятие мер к вынесению апелляционного представления на решение суда об отказе в изменении ему избранной меры пресечения. Подозреваемый получил ключи от квартиры отца полицейского и привез взятку туда. Однако одновременно он обратился в органы правопорядка.

По результатам следствия суд признал бывшего замначальника отдела полиции по Тихорецкому району виновным по ч. 5 ст. 291.1 УК (обещание и предложение посредничества во взяточничестве с использованием служебного положения). Жданова приговорили к четырем годам общего режима, штрафу в 1 млн руб. и запретe занимать государственные должности в течение четырех лет после отбытия наказания. Приговор в законную силу не вступил.

В конце июля на Кубани экс-главу отделения МВД по Брюховецкому району Лилию Подгорную и ее знакомую Александру Гермаш осудили за взятку в 2,5 млн руб. Осужденные предлагали за деньги закрыть дело о нарушении миграционного законодательства главе одного из предприятий, где было выявлено нарушение. Предприниматель согласился отдать в качестве взятки 2,5 млн руб, но одновременно сообщил об этом в правоохранительные органы. Посредницу, знакомую главы отделения МВД, задержали с деньгами, затем была задержана и сотрудница полиции. Экс-главе районного отделения МВД назначили восемь лет лишения свободы, штраф в размере 5 млн руб. и запрет занимать госдолжности в течение пяти лет после отбытия наказания. В то же время осужденная получила отсрочку наказания до достижения дочерью 14-летнего возраста. Посредница получила четыре года и обязана выплатить 5 млн руб. штрафа.

