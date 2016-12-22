Голодец помогла упавшей в обморок американке на форуме в Красноярске

Вице-премьер Ольга Голодец помогла представительнице американской делегации, которая упала в обморок на форуме Международной федерации студенческого спорта (FISU) в Красноярске. Об этом сообщает «РИА Новости».
Отмечается, что инцидент произошел во время церемонии открытия. Недомогание почувствовала девушка, которая стояла на сцене с американским флагом. Как уточняет «НГС. Новости», Голодец помогла девушке подняться. Впоследствии организаторы сообщили, что американке была оказана помощь, и она пришла в себя.
В сентябре 2016 года глава Минздрава России Вероника Скворцова на борту самолета Москва — Нью-Йорк оказала первую помощь пассажирке, которой стало плохо. С помощью препаратов, имевшихся на борту, состояние больной удалось улучшить. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Пулково в Петербурге, где женщину ждал реанимобиль.