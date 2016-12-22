Правительство выделило 5 млрд руб. на топливные субсидии для аграриев

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 5 млрд руб. из бюджета на субсидии для приобретения не менее 90 тыс. т дизельного топлива для сельскохозяйственных работ. Документ опубликован на сайте правительства России.

Документ был подготовлен Минсельхозом России. Средства на топливо предоставлены в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства на 2013–2020 годы.

Субсидии распределят между 79 субъектами федерации с посевными площадями зерновых, зернобобовых и кормовых культур. Больше всего средств выделят Оренбургской области (237,8 млн руб.), меньше всего — Севастополю (92,5 млн руб.).