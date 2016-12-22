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В Красноярском крае началась экспертиза тел погибших при крушении Ми-8
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В Красноярском крае началась экспертиза тел погибших при крушении Ми-8
Общество, 09:33
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В Красноярском крае началась экспертиза тел погибших при крушении Ми-8

В Красноярском крае началась экспертиза тел погибших при крушении вертолета Ми-8. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.

Отмечается, что тела были доставлены в Красноярск вечером в понедельник, 6 августа. Источник агентства сообщал, что идентификации поддаются тела только четырех из 18 погибших, так как остальные сильно обгорели.

4 августа в Красноярском крае около Ванкорского месторождения столкнулись два вертолета Ми-8. На борту одного из них, принадлежавшего авиакомпании UTair, находились 18 человек — 15 вахтовиков компании «РН-Ванкор» и подрядных организаций «Роснефти» и трое членов экипажа, все они погибли. Другой вертолет, перевозивший груз, благополучно сел, никто не пострадал.

СК возбудил дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

Теги: Красноярский край , Вертолет , Крушение , экспертиза
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