Пассажиры упавшего в Мексике самолета подали в суд на авиакомпанию

Пассажиры упавшего в Мексике самолета авиакомпании Aeromexico подали на нее в суд. Об этом сообщается на сайте юридической компании Corboy&Demetrio, которая представляет их интересы.
Отмечается, что фирма подала шесть исков от имени 11 пассажиров рейса, проживающих в Чикаго. «Все пассажиры этого рейса имеют право знать, что привело к падению самолета. Самолет не падает с неба просто потому, что идет сильный дождь», — говорится в сообщении компании.
Крушение произошло 31 июля. Самолет Embraer 190, следовавший из Дуранго в Мехико, упал сразу после взлета. На борту в момент инцидента находились 103 человека, никто из них не погиб, 85 пострадали. Губернатор штата Дуранго Хосе Аиспуро заявил, что к крушению самолета мог привести резкий порыв ветра. Лайнер после отрыва от земли потерял скорость и задел крылом землю. Все пассажиры покинули самолет до того, как он загорелся.