В МИД Украины рассказали об аресте около 250 моряков в Греции и Италии

В Греции и Италии арестованы около 250 украинских моряков, большинство из них подозреваются в перевозке нелегальных мигрантов. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на госсекретаря МИД Украины Андрея Зайца.

«С моряками всегда были проблемы, но в таких масштабах, как это происходит сейчас, к сожалению, не было уже давно, а возможно, и никогда», — заявил госсекретарь. По его словам, в Греции находится 151 украинский моряк, из них 108 осуждены. Из них 98 обвинили в перевозке нелегальных мигрантов. В Италии задержаны около 100 граждан Украины.

По словам Зайца, Киев и Афины намерены заключить соглашение, чтобы тем украинским морякам, которые условно-досрочно освобождены в Греции, можно было вернуться на Украину. Госсекретарь подчеркнул, что в последнее время удалось вернуть 33 моряка.

В конце июля на Украину вернулись 12 моряков судна Mekong Spirit, задержанных в Греции по подозрению в контрабанде. Судно задержали в мае 2017 года, капитана обвинили в том, что он не сообщил греческим властям об опасном грузе на борту и его перевозке в нарушение санкций ООН и ЕС. Отмечалось, что на борту Mekong Spirit, шедшего под флагом Мальты из Турции в Судан, нашли охотничьи и спортивные патроны, а также взрывчатку.