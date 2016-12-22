ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 64,47 62,93 EUR Нал. 74,51 72,88 USD Бирж. 63,75 +0,41 EUR Бирж. 73,65 +0,42 USD ЦБ. 63,50 +0,04 EUR ЦБ. 73,41 -0,06 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 6919,80 -73,00 IMOEX 2299,88 +0,08% RTSI 1138,57 -0,57% Brent 74,00 +1,69% DJIA 25470,87 +0,03% Nasdaq 7842,29 +0,39%
В Калуге работники завода Volkswagen начали «итальянскую забастовку»
Лента новостей
Пожарные потушили возгорание на месте взрыва в Болонье 20:56, Общество Посольство сочло вбросом статью о подозреваемых по «делу Скрипалей» 20:53, Политика Бывший полузащитник «Зенита» перешел в дортмундскую «Боруссию» 20:53, Спорт В Калуге работники завода Volkswagen начали «итальянскую забастовку» 20:45, Бизнес Власти опросят граждан о коррумпированности правительства и Госдумы 20:42, Экономика Венесуэла заранее обвинила Колумбию в возможной агрессии против страны 20:39, Политика Арбитражный суд счел законной передачу Сампсониевского собора РПЦ 20:34, Общество Минтранс предложил наказывать авиакомпании за «лишних» пассажиров 20:25, Общество Как создать социальный бизнес с постоянным платежеспособным спросом 20:17, РБК и Сбербанк Kia назвала цены на новый Ceed в России 19:56, Авто Reuters сообщил о заморозке «Газпромом» программы внешних займов 19:55, Бизнес Ананьев обжаловал решение суда о законности санации Промсвязьбанка 19:54, Финансы «Потерявшие» Порошенко украинские СМИ обнаружили его в киевском ресторане 19:49, Общество В Киеве анонсировали создание совета по возмещению «ущерба» в Донбассе 19:45, Политика Арбитражный суд прекратил производство по иску компании Бондарчука 19:39, Бизнес СМИ узнали предложенные «Интером» Модричу условия контракта 19:31, Спорт Нужно ли добавлять коллег в друзья в соцсетях 19:29, Партнерский материал Адвокат рассказал об отказе Степаненко от «огромной квартиры» Петросяна 19:25, Общество Погибших в ЦАР журналистов похоронят 7 августа 19:11, Общество ФБР задержало четырех россиян по подозрению в отмывании денег и сговоре 19:11, Политика «Динамо» подписало мировое соглашение с Погребняком 19:07, Спорт СМИ узнали о решении Пентагона выделить почти $800 млн на подводные дроны 19:04, Политика Россияне не пострадали в результате взрыва грузовика в Болонье 18:59, Общество The Guardian узнала о запросе на выдачу подозреваемых по «делу Скрипалей» 18:58, Политика В Федерации удивились смене гражданства российской олимпийской медалистки 18:44, Спорт «Украинские железные дороги» допустили отмену сообщения с Россией 18:43, Политика Сколько стоит и что дает честная автоматизация промышленности 18:39, РБК и Schneider Electric Глава банка JPMorgan назвал биткоин мошенничеством 18:21, Крипто
В Калуге работники завода Volkswagen начали «итальянскую забастовку»
Бизнес, 20:45
0
В Калуге работники завода Volkswagen начали «итальянскую забастовку»

Сотрудники автозавода Volkswagen в Калуге начали «итальянскую забастовку», протестуя против вывода рабочих мест на аутсорсинг. Об этом заявил лидер межрегионального профсоюза «Рабочая ассоциация» Дмитрий Трудовой, сообщает издание «Провэд».

По словам Трудового, рабочие замедляют производство, строго соблюдая должностные инструкции. Так, водители техники снизили скорость движения до 5 км/ч, предусмотренные инструкцией по технике безопасности, тогда как обычная скорость — 10 км/ч. Также в забастовке участвуют 450 логистов сборочного производства. «Работников угнетает неопределенность. Они хотят гарантий сохранения рабочих мест, чтобы в случае очередного спада объемов выпуска работодатель не сокращал основной персонал», — подчеркнул Трудовой.

Экс-главу Volkswagen заподозрили в налоговом мошенничестве
Общество

В «Фольксваген Груп Рус» сообщили РБК, что «готовы к конструктивному диалогу» с бастующими. «С начала 2018 года мы наняли около 400 новых сотрудников на автомобильное производство и на производство двигателей. В настоящий момент завод работает в нормальном режиме, и наши клиенты получат заказанные автомобили в срок», — отметил представитель автоконцерна.

Автозавод Volkswagen находится в технопарке «Грабцево» в Калуге. Там производятся Volkswagen Tiguan, Polo и Skoda Rapid. Ежегодно завод выпускает 225 тыс. автомобилей и 150 тыс. двигателей.

Теги: Калуга , Volkswagen , «итальянская забастовка»
Главное
Власти опросят граждан о коррумпированности правительства и Госдумы Экономика
Материалы по теме
Volkswagen отозвал в России 1,2 тыс. Teramont из-за ремней безопасности Бизнес
Немецкий суд оштрафовал Volkswagen на €1 млрд из-за «дизельгейта» Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter