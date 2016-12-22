В Калуге работники завода Volkswagen начали «итальянскую забастовку»

Сотрудники автозавода Volkswagen в Калуге начали «итальянскую забастовку», протестуя против вывода рабочих мест на аутсорсинг. Об этом заявил лидер межрегионального профсоюза «Рабочая ассоциация» Дмитрий Трудовой, сообщает издание «Провэд».

По словам Трудового, рабочие замедляют производство, строго соблюдая должностные инструкции. Так, водители техники снизили скорость движения до 5 км/ч, предусмотренные инструкцией по технике безопасности, тогда как обычная скорость — 10 км/ч. Также в забастовке участвуют 450 логистов сборочного производства. «Работников угнетает неопределенность. Они хотят гарантий сохранения рабочих мест, чтобы в случае очередного спада объемов выпуска работодатель не сокращал основной персонал», — подчеркнул Трудовой.

В «Фольксваген Груп Рус» сообщили РБК, что «готовы к конструктивному диалогу» с бастующими. «С начала 2018 года мы наняли около 400 новых сотрудников на автомобильное производство и на производство двигателей. В настоящий момент завод работает в нормальном режиме, и наши клиенты получат заказанные автомобили в срок», — отметил представитель автоконцерна.

Автозавод Volkswagen находится в технопарке «Грабцево» в Калуге. Там производятся Volkswagen Tiguan, Polo и Skoda Rapid. Ежегодно завод выпускает 225 тыс. автомобилей и 150 тыс. двигателей.