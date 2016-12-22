Актриса Анна Соколова умерла в театре во время репетиции
Общество, 17:42
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Актриса Анна Соколова умерла в театре во время репетиции
Анна Соколова
Актриса труппы Прокопьевского драматического театра Анна Соколова умерла на 50-м году жизни. Об этом сообщается на сайте театра.
Актриса умерла 4 августа во время репетиции спектакля «Ханума». Соколова работала в театре с 1995 года, исполняла главные роли в спектаклях «Квадратура круга» Валентина Катаева, «Женитьба» Николая Гоголя, «Стеклянный зверинец» и «Орфей спускается в ад» Теннесси Уильямса, «Декамерон» Боккаччо. В 2015 году Соколова снялась в фильме «Главный» режиссера Юрия Кары.
Прощание с актрисой прошло утром 6 августа в церкви праведного Прокопия Устюжского, а затем состоялась панихида в Прокопьевском драмтеатре.