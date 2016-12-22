Опубликовано видео момента взрыва грузовика в итальянской Болонье

Видео взрыва грузовика, перевозившего горючие материалы, в итальянском городе Болонья, опубликовало издание La Republika.it.

Видео: palmagm2 / Instagram

По данным ilResto del Carlino, взрыв произошел в результате аварии с участием трех автомобилей на кольцевой дороге в районе Борго Панигале. В результате пострадали около 20 человек, среди которых есть дети.

При этом движение на трассе Via Marco Emilio Lepido, проходящей рядом с аэропортом, заблокировано.