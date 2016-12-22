Вертолет Ми-2 совершил аварийную посадку в Тюменской области

В Тюменской области аварийно сел вертолет Ми-2. Об этом говорится в сообщении на сайте областного ГУ МЧС.

Посадка произошла в 7 км к северу от села Увата Уватского района. Вертолет летел из населенного пункта Салым в Уват, в результате аварийной посадки никто не пострадал.

«На борту вертолета было два человека, все произошло в 16:30 (14:30 по мск) примерно, нам сообщение об аварии поступило через десять минут», — сообщили РБК в пресс-службе МЧС по Тюменской области.

По данным источника «РИА Новости» в экстренных службах, после посадки вертолет опрокинулся набок, но не загорелся, Ми-2 принадлежит компании «Вельталь-авиа».

Следователи начали проверку после аварийной посадки вертолета, говорится в сообщении на сайте Уральского следственного управления на транспорте СКР.

В середине июня в Красноярском крае аварийно сел вертолет Ми-2 авиакомпании «АэроГео». Вертолет совершал облет газопровода. Никто не пострадал.