Владимир Винокур сообщил о смерти матери

Мать юмориста и певца Владимира Винокура Анна Винокур скончалась в возрасте 96 лет. Об этом он написал в своем аккаунте в Instagram.

Владимир Винокур с матерью Анной Винокур (Фото: vladimir_vinokur / Instagram)

«Дорогая мамочка! Люблю тебя! И буду любить тебя всегда! Прощай, родная!», — написал артист.

Дочь Владимира Винокура, артистка балета Большого театра​ Анастасия также попрощалась с бабушкой.

«Ты прожила долгую, интересную и очень красивую жизнь! Покойся с миром! Всегда будем любить и помнить», — написала она в своем аккаунте в Instagram.

Анна Винокур родилась в 1922 году. Она работала преподавателем русского языка и литературы, став заслуженным учителем Советского Союза.

Владимир Винокур — юморист, певец и телеведущий. Народный артист РСФСР. Руководитель Госу​дарственного театра пародий.