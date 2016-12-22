Владимир Винокур сообщил о смерти матери

Мать юмориста и певца Владимира Винокура Анна Винокур скончалась в возрасте 96 лет. Об этом он написал в своем аккаунте в Instagram.
«Дорогая мамочка! Люблю тебя! И буду любить тебя всегда! Прощай, родная!», — написал артист.
Дочь Владимира Винокура, артистка балета Большого театра Анастасия также попрощалась с бабушкой.
«Ты прожила долгую, интересную и очень красивую жизнь! Покойся с миром! Всегда будем любить и помнить», — написала она в своем аккаунте в Instagram.
Анна Винокур родилась в 1922 году. Она работала преподавателем русского языка и литературы, став заслуженным учителем Советского Союза.
Владимир Винокур — юморист, певец и телеведущий. Народный артист РСФСР. Руководитель Государственного театра пародий.