Умер обладатель звания «шеф-повар века» Жоэль Робюшон

Жоэль Робюшон (Фото: Charles Platiau / Reuters)

Французский шеф-повар Жоэль Робюшон, которого в 1990 году справочник Gault & Millau назвал «поваром века», скончался в Женеве в возрасте 73 лет. Об этом сообщают его представители, передает Reuters.

Как отмечает агентство, Робюшон владел ресторанами на трех континентах. Некоторые из его заведений были отмечены тремя звездами в ресторанном рейтинге «Красный гид Мишлен». Повару принадлежали рестораны в таких городах, как Париж, Монако, Гонконг, Лас-Вегас, Токио, Бангкок.

Le Figaro сообщает, что повар был болен раком поджелудочной железы. По данным издания, он старался скрывать свою болезнь и боролся с ней на протяжении года.

Газета отмечает, что незадолго до своей смерти Робюшон продал свои заведения. За свою жизнь он написал две кулинарные книги на французском, которые были переведены на английский язык, а также вел кулинарные шоу на телевидении. На русском языке выпушены его «Большая кулинарная книга» и «Французская региональная кухня».