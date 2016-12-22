На Садовом кольце опрокинулся и загорелся грузовик

В центре столицы опрокинулся и загорелся грузовик. Об этом сообщил Центр организации движения (ЦОДД) в своем аккаунте в Twitter.



Как отмечается в сообщении, инцидент произошел на внутренней стороне Садового кольца, в районе Мясницкой улицы. В ЦОДДе​ рассказали, что загоревшийся грузовик потушили. В результате ДТП никто не пострадал.

В Центре организации движения предупредили автомобилистов, что в связи с инцидентом затруднено движение по левому рядом по Мясницкой улице и на четырех рядах Садового кольца. «Объезжайте!» — призвали в ЦОДДе.