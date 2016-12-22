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На допобразование российских чиновников потратят 113 млн руб.
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На допобразование российских чиновников потратят 113 млн руб.
Общество, 13:09
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На допобразование российских чиновников потратят 113 млн руб.

Правительство утвердило госзаказ на дополнительное обучение 15,7 тыс. чиновников в 2018 году на сумму 112,7 млн рублей. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что больше всего будет обучаться госслужащих из Казначейства России (3327 человек). Из Роспотребнадзора на дополнительное образование направят 1,5 тыс. человек, из ФСИН — 1358 человек, из ФНС — 1322 человека, а из судебного департамента Верховного суда — 1064 человека.

Квота администрации президента составляет 105 человек, аппарата правительства — 59 человек.

Кроме того, 28 сотрудников Минтруда будут обучаться за границей.

Теги: Правительство , Чиновники , Обучение
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