Столовая Верховной рады заказала муку по завышенной цене

Государственное предприятие «Столовая управления делами аппарата Верховной рады Украины» закупила продуктов на 720 тыс. грн. Больше всего денег пойдет на покупку муки по завышенной в два раза цене, сообщается (pdf) на сайте системы закупок ProZorro.

Тендер выиграла компания ООО «Фудс Компани Лтд». Согласно документу для Верховной рады закупят 20 т муки высшего сорта по цене 15 грн за 1 кг с учетом налогов.

В то же время на сайте компании цена за мешок муки весом 50 кг высшего сорта указана 385 грн. Соответственно, 1 кг муки стоит 7,7 грн. В то же время белоцерковная мука высшего сорта стоит 10 грн за 1 кг.

Помимо муки, для столовой Рады закупят крахмал, а также гречку, рис, пшеницу, ряд других круп и макароны.

Издание «Наши грошi» отмечает, что в июле метрополитен Киева также закупил муку высшего сорта, но по цене 8,28 грн за кг. Отмечается, что компания «Фудс Компани Лтд» уже получила два тендера от парламентской столовой на 321 тыс. грн.