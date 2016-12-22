Умер актер сериала «Чемпионы» Виктор Черненко

В возрасте 56 лет скончался актер Виктор Черненко. Об этом сообщила РБК актриса Мария Берсенева.



«Он скончался 3 августа, сегодня уже похороны в Луганске. Причина его смерти мне, к сожалению, неизвестна», — сказала она.

Виктор Черненко (Фото: nezavisimiyteatr.com)

Черненко родился 19 июля 1962 года. В 1987 году окончил Днепропетровское театральное училище. После его окончания работал ведущим программ местного телевидения в городе Желтые Воды в Днепропетровской области на Украине.

Черненко играл в Московском независимом театре и в украинском Николаевском драматическом театре. Также он снимался в таких фильмах, как «Перемена Удачи», «Астенический синдром», «Анекдотиада», или История Одессы в анекдотах» и в сериалах «Звездочет» и «Чемпион».