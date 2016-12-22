«Яндекс.Навигатор» заговорил голосом Артема Дзюбы

Футболист российской сборной Артем Дзюба стал диктором мобильного приложения «Яндекс.Навигатор». Об этом говорится в пресс-релизе компании «Яндекс», поступившем в РБК.



Как отмечается в сообщении, голос Дзюбы стал доступен пользователям с 6 августа. Спортсмен записал более 120 фраз. О построенном маршруте футболист говорит: «Неплохой для нас жребий. Едем». В случае если впереди будет дорожная камера, спортсмен вспомнит тренера сборной России Станислава Черчесова: «Как у Черчесова — не забалуешь. Впереди камера». О ремонте дороги Дзюба сообщит следующим образом: «Прострел не выйдет — впереди дорожные работы».

Как рассказал руководитель «Яндекс.Навигатора» Михаил Высоковский, каждый месяц приложением пользуются более 16 млн россиян. «Мы хотим, чтобы каждый мог выбрать диктора по душе», — сказал он. Руководитель проекта выразил уверенность, что футбольным болельщикам понравится голос Дзюбы, а в скором времени появятся еще несколько дикторов.

«Яндекс.Навигатор» — это бесплатное приложение для операционных систем iOS и Android. Кроме России, оно может работать в других странах, в том числе в​ Белоруссии, Казахстане и Турции. Когда оно впервые стало доступным в 2011 году, то говорило голосами двух дикторов — Оксаны и Дмитрия. На данный момент можно выбрать голоса актеров и знаменитостей, таких как режиссер и актер Федор Бондарчук, комментатор Василий Уткин, персонаж киноэпопеи «Звездные войны» Дарт Вейдер, герой серии фильмов «Транформеры» Оптимус Прайм.