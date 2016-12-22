Против руководства букмекерской конторы «Росбет» возбудили дело

В Москве в отношении учредителя букмекерской конторы «Росбет» Александра Миронова и ее генерального директора Александра Фролова Следственный комитет возбудил уголовное дело. Об этом сообщается на сайте столичного управления СК. Дело было возбуждено по п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК (незаконная организация и проведение азартных игр, совершенные организованной преступной группой). Как отмечается в сообщении, фигурантами этого дела являются еще 16 человек.



По данным следствия, в марте 2017 года учредитель «Росбета» для получения финансовой выгоды вступил в сговор с гендиректором букмекерской конторы для создания организованной преступной группы. Вместе они организовали казино с автоматами и интернет-сайтом. Их игорное заведение действовало на территории столицы и было замаскировано под букмекерскую контору. Миронов и Фролов привлекли к своей деятельности еще 16 человек, каждый из которых выполнял свою роль, в том числе собирал игровое оборудование, устанавливал ПО для проведения игры и оказывал техподдержку онлайн-казино.



В общей сложности фигуранты уголовного дела заработали не менее 100 млн руб. На данный момент «Росбет» лишен лицензии на букмекерскую деятельность.



Следователям в работе помогли специалисты «Лаборатории Касперского», которые изучили программное обеспечение этой букмекерской конторы. Также было проведено​ более 20 обысков в жилых и офисных помещениях, расположенных как в Москве, так и на территории Московской, Ярославской, Орловской областей. В ходе следственных действий были изъяты вещественные доказательства.

В СК отметили, что учредитель «Росбета» помещен под домашний арест. Остальные фигуранты уголовного дела находятся под подпиской о невыезде. Генеральный директор букмекерской конторы объявлен в федеральных розыск.