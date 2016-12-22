Жертвами падения легкомоторного самолета в США стали пять человек
Общество, 01:32
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Жертвами падения легкомоторного самолета в США стали пять человек
Жертвами крушения двухмоторного легкого самолета в Южной Калифорнии стали пять человек, заявил официальный представитель Управления авиатранспорта США Арлен Салак Об этом сообщает телеканал ABC.
Крушение произошло в полутора километрах от южнокалифорнийского аэропорта Джон Уэйн, у автомобильной парковки. Все находившиеся на борту легкомоторного самолета Cessna погибли.Эту информацию подтверждают местные пожарные.
Улицы, ведущие к расположенному рядом с местом аварии торговым центром South Coast Plaza, перекрыты.