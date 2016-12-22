В анонсе «Карточного домика» Кремль залили кровью

В анонсе нового сезона сериала «Карточный домик» фотография Кремля залита кровью. Запись анонса опубликована в Instagram

https://www.instagram.com/p/BmGqTiqhTTF/?utm_source=ig_embed

«Карточный домик» — американский сериал в жанре политического триллера. Его первый сезон вышел в начале 2013 года. В сериале изображаются вымышленные американские и зарубежные политики, включая руководство России, с персонажами многих критики находят параллели в лице реально существующих деятелей. Повествование строится вокруг вымышленного 46-го президента США Фрэнка Андервуда (Кевин Спейси) и его пути к посту главы государства через интриги и убийства. После скандала с харассментом Спейси пришлось покинуть сериал. На данный момент в свет вышли пять сезонов из 65 эпизодов.