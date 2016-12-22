В Сети появились первые видео взрыва мукомольного комбината в Иваново
Общество, 19:06
0
В Сети появились первые видео взрыва мукомольного комбината в Иваново
В Иваново снесли бывший мукомольный комбинат при помощи двух промышленных направленных взрывов. В Сети появились первые видео ликвидации постройки.
Как сообщает местный портал ivanovonews.ru, территорию, которую занимал комбинат, освобождают для строительства жилого комплекса с современной инфраструктурой.
Отмечается, что за взрывные работы отвечает петербургская компания «ООО «Промстройвзрыв». Первый взрыв произвели в 12:00, второй — спустя полчаса.
В настоящий момент на месте сноса к работе привлечены сотрудники полиции, МЧС, «Водоканала», газовой службы.