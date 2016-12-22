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В Сети появились первые видео взрыва мукомольного комбината в Иваново
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В Сети появились первые видео взрыва мукомольного комбината в Иваново
Общество, 19:06
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В Сети появились первые видео взрыва мукомольного комбината в Иваново

В Иваново снесли бывший мукомольный комбинат при помощи двух промышленных направленных взрывов. В Сети появились первые видео ликвидации постройки.

Как сообщает местный портал ivanovonews.ru, территорию, которую занимал комбинат, освобождают для строительства жилого комплекса с современной инфраструктурой.

Видео: Ivanovonews.ru

Отмечается, что за взрывные работы отвечает петербургская компания «ООО «Промстройвзрыв». Первый взрыв произвели в 12:00, второй — спустя полчаса.

В настоящий момент на месте сноса к работе привлечены сотрудники полиции, МЧС, «Водоканала», газовой службы.

Теги: видео , взрыв , мукомольный завод , Иваново , Интернет
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