Главу управления МВД Узбекистана убили на рабочем месте

Начальника главного управления патрульно-постовой службы МВД Узбекистана Дильшода Акрамова убили на рабочем месте. Об этом сообщает местный портал nuz.uz со ссылкой на ведомство.

По данным издания, Акрамова нашли в одном из служебных помещений с ножевым ранением. Следователи начали выяснение всех обстоятельств инцидента. На данный момент сотрудники правоохранительных органов отказались от версии о самоубийстве.

Источник Sputnik в ГУ МВД Ташкента сообщил, что в милиции предполагают, что убийца Акрамова мог быть знакомым правоохранителя. В ГУВД отметили, что дело по данному факту было передано в Генеральную прокуратуру.

Nuz.uz рассказал, что подполковник Дильшод Акрамов занял свой пост всего месяц назад. До этого он занимал должность главы управления профилактики правонарушений ГУВД Ташкента.



