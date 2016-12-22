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Организаторы «Нашествия» опровергли смерть зрителя
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Организаторы «Нашествия» опровергли смерть зрителя
Общество, 15:00
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Организаторы «Нашествия» опровергли смерть зрителя

Информация о том, что во время фестиваля «Нашествие» погиб зритель, является «недостоверной». Об этом сообщила РБК пресс-секретарь мероприятия Софья Воронцова.

«По нашим данным, у нас не только никто не погиб, но и не пострадал», — пояснила она. РБК направил запрос в минздрав Тверской области.

О гибели зрителя сообщало агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник. По словам собеседника агентства, мужчина задел флагом электрический провод,​ и его ударило током.

Фестиваль «Нашествие» начался 3 августа в Тверской области и продлится до 5 августа. Как сообщается на сайте мероприятия, в нем принимали участие такие коллективы как, Noize MC, «Ночные снайперы», «Сплин», «Кукрыниксы», «Мельница», «Пикник», «Секрет», «Алиса». В воскресенье, 5 августа, сыграют в том числе Вадим Самойлов, «Ария» и «Ленинград».

Теги: «Нашествие» , музыка , Фестиваль
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