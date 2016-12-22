МЧС предупредило жителей Москвы и Подмосковья о грозе

МЧС предупредило жителей Московской области и Москвы о грозе в ближайшие часы с порывами ветра до 15 м/с. Об этом сообщается на сайтах подмосковного и столичного управлений ведомства.



Как отмечается в сообщениях, на северо-западе области и в столице во второй половине дня и вечером ожидаются дождь и грозы.



В МЧС посоветовали жителям Москвы и Подмосковья при сильном ветре закрыть форточки и окна, отключить электричество, газ и водопровод и не пользоваться лифтом. При сильном ветре на улице ведомство попросило зайти в подъезд или в прочное здание и призвало не прятаться у стен домов, на остановках и под деревьями. Во время грозы МЧС советует не топить печку, не выходить из дома, отключить радио и телевизор, а также не использовать телефон и электрические приборы.

Как сообщается на сайте Росгидрометцентра, по данным метеостанции в городе Волоколамск, в воскресенье, 5 августа, температура воздуха на северо-западе Подмосковья составит 24 градуса, вечером — 21 градус тепла. Синоптики сообщили, что будет дождь и облачно. По их словам, в Москве — 27 градусов. Вечером температура упадет до 25 градусов тепла. Будет облачно и небольшой дождь. В понедельник, 6 августа, в столице ожидается от 20 до 24 градусов тепла. Синоптики полагают, что утром и днем может пройти небольшой дождь.



На прогностической карте предупреждения Росгидрометцентра в Московской области установлен желтый уровень погодной опасности. В ведомстве заявили, что в регионе есть угроза гроз и существует высокая пожароопасность.