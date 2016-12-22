Посольство прокомментировало арест российского капитана в Швеции

Российское посольство контактирует с полицией Швеции по делу арестованного капитана из России судна, которое село на мель. Об этом сообщил РБК первый секретарь российской дипломатической миссии в Швеции Евгений Сысоев.



«Посольство России находится в контакте со шведской полицией, готовы оказать задержанному российскому гражданину все необходимое консульское содействие», — сказал он.

В воскресенье, 5 августа, сообщалось, что полиция Швеции арестовала капитана грузового балкера BBC Lagos после того, как он сел на мель у южных берегов страны в субботу, 4 августа. В полиции отметили, что судно направлялось в испанский город Лас-Пальмас и перевозило пшеницу. Оно было зарегистрировано в Антигуа и Барбуда. На судне кроме капитана находились еще десять моряков.

Береговые службы пытались связаться с балкером перед тем, как он сел на мель, но на нем проигнорировали попытки выйти на контакт. Капитан BBC Lagos был арестован. В его крови обнаружено 2,5 промилле алкоголя.