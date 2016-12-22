Власти Бангладеш ограничили интернет-трафик из-за протестов школьников

В Бангладеш власти приняли решение ограничить трафик мобильного интернета в некоторых районах страны из-за массовых протестов студентов, которые уже в течение недели требуют обеспечить безопасность дорожного движения. Об этом сообщает местная газета Prothom Alo.

По данным издания, соответствующий приказ правительства осуществила Бангладешская комиссия по регулированию телекоммуникаций вечером 4 августа. Ближе к ночи пользователи мобильного интернета начали сообщать о проблемах при попытке войти в Сеть. Позднее стало известно, что услуги 3G и 4G были ограничены на 24 часа.

Как сообщает газета, ранее полиция рекомендовала приостановить трафик мобильного интернета, для того чтобы помешать протестующим координировать свои действия через социальные сети, в частности через Facebook.

Директор комиссии заявил AFP, что он был проинформирован о решении правительства, не указав точные требования властей.

«Мы замедлили работу интернета», — подтвердил он агентству действия комиссии.

Bangla Tribune сообщила, что протесты студентов начались на прошлой неделе из-за гибели двух подростков под колесами автобуса. Издание отмечало, что инцидент произошел по вине водителя, который превысил скорость.

Студенты в знак протеста начали блокировать некоторые улицы столицы. 4 августа произошли столкновения с полицией. Сотрудники правоохранительных органов применяли слезоточивый газ и резиновые пули. В результате столкновений более ста студентов получили ранения. По словам газеты, власти призвали учащихся вернуться к учебной деятельности, опасаясь, что массовые протесты приобретут антиправительственное настроение накануне выборов в парламент.​