МВД задержало пятерых иностранцев по подозрению в организации миграции

Сотрудники МВД задержали пятерых иностранцев по подозрению в организации незаконной миграции. Об этом сообщила РБК официальный представитель ведомства Ирина Волк.

«Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из города Москвы и ФСБ России при силовой поддержке Росгвардии задержаны участники группы, подозреваемые в организации незаконной миграции иностранных граждан на территории Российской Федерации», — рассказала она.



Волк отметила, что задержанные за деньги делали приехавшим в Россию иностранцам миграционные карты по подложным документам. Оперативники, притворившись покупателями, приобрели у подозреваемых эти документы. Они были направлены на экспертизу и признаны фальшивыми.

Представитель МВД сообщила, что задержанным от 24 лет до 51 года. По факту произошедшего было возбуждено дело по ч. 2 ст. 322.1 (организация группой лиц незаконной миграции). «В отношении двух задержанных судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, трое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Проводятся мероприятия по установлению других участников организованной группы и выявлению дополнительных эпизодов их противоправной деятельности», — добавила она.

Волк отметила, что в местах проживания фигурантов были проведены обыски, а также в офисе, который они арендовали в одном из хостелов Москвы. Сотрудники правоохранительных органов нашли и изъяли шести иностранных паспортов, 19 пустых миграционных бланков, 40 печатей различных фирм, дата-штампов погрануправления ФСБ и Республики Казахстан, различных печатей подразделений ФМС России и управления МВД России о получении документов, постановке и продлении миграционного учета. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов изъяли компьютерное и множительное оборудование.