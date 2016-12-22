В Афганистане при атаке террориста на конвой погибли три солдата НАТО

В центре Афганистана, в провинции Парван, террорист-смертник атаковал конвой иностранных военных. Об этом сообщил представитель местных властей, передает Tolo News. Представитель НАТО сообщил Reuters, что жертвами атаки стали три солдата Североатлантического альянса.
Собеседник агентства отметил, что среди пострадавших три человека, а именно гражданин США и два афганца. Как рассказал собеседник Tolo News, в момент атаки конвой двигался по населенному пункту Хала Зай. По его словам, погибших и пострадавших среди гражданского населения в ходе инцидента нет. Иностранные военные оцепили место происшествия. Представитель НАТО отметил, что ведется расследование инцидента.
Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Талибан».