В США применили светошумовые гранаты в ходе протестов сторонников Трампа

В США, в городе Портленд, полиция использовала светошумовые гранаты для разгона беспорядков в ходе акции правой группы «Молитва патриотов». Об этом сообщается на сайте местной полиции и CNN.



Группа выступает за свободу слова и организует митинги в поддержку американского президента Дональда Трампа. В ходе проведения акции они встретились со своими противниками, которые вышли навстречу им с баннерами. Противоборствующие стороны стали кричать друг на друга. Несмотря на то что полицейские пытались оттеснить митингующих, они начали кидать друг в друга и в сотрудников правоохранительных органов камни, файеры и бутылки.



На сайте полиции сообщается, что в ходе беспорядков были арестованы четыре человека. В американских правоохранительных органах отметили, что во время акции протеста полицейские изъяли у демонстрантов оружие. Также митингующие блокировали полицейские машины и не давали офицерам выйти из них. Для разгона протестующих были использованы отряды по борьбе с беспорядками, а также нелетальное вооружение. После того как митингующие отступили, они оставили за собой три поврежденные полицейские машины. Сотрудники правоохранительных органов, которые находились внутри них, не пострадали.

В ноябре 2016 года в ходе акции протеста против американского президента Дональда Трампа из-за беспорядков полицейские арестовали в Портленде 71 человека. CNN отмечает, что в июне 2018 года во время акции «Марш свободы» «Молитвы патриотов» были арестованы четыре человека. В июне 2017 года полицейские задержали в Портленде более десятка человек во время столкновений​ между сторонниками и противниками американского лидера.