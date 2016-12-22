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В США применили светошумовые гранаты в ходе протестов сторонников Трампа
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В США применили светошумовые гранаты в ходе протестов сторонников Трампа
Политика, 10:49
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В США применили светошумовые гранаты в ходе протестов сторонников Трампа

В США, в городе Портленд, полиция использовала светошумовые гранаты для разгона беспорядков в ходе акции правой группы «Молитва патриотов». Об этом сообщается на сайте местной полиции и CNN.

Группа выступает за свободу слова и организует митинги в поддержку американского президента Дональда Трампа. В ходе проведения акции они встретились со своими противниками, которые вышли навстречу им с баннерами. Противоборствующие стороны стали кричать друг на друга. Несмотря на то что полицейские пытались оттеснить митингующих, они начали кидать друг в друга и в сотрудников правоохранительных органов камни, файеры и бутылки.

На сайте полиции сообщается, что в ходе беспорядков были арестованы четыре человека. В американских правоохранительных органах отметили, что во время акции протеста полицейские изъяли у демонстрантов оружие. Также митингующие блокировали полицейские машины и не давали офицерам выйти из них. Для разгона протестующих были использованы отряды по борьбе с беспорядками, а также нелетальное вооружение. После того как митингующие отступили, они оставили за собой три поврежденные полицейские машины. Сотрудники правоохранительных органов, которые находились внутри них, не пострадали.

В ноябре 2016 года в ходе акции протеста против американского президента Дональда Трампа из-за беспорядков полицейские арестовали в Портленде 71 человека. CNN отмечает, что в июне 2018 года во время акции «Марш свободы» «Молитвы патриотов» были арестованы четыре человека. В июне 2017 года полицейские задержали в Портленде более десятка человек во время столкновений​ между сторонниками и противниками американского лидера.

Теги: Дональд Трамп , акции протеста , Полиция
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