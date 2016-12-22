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Опрос в Грузии выявил никогда не слышавших про интернет граждан
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Опрос в Грузии выявил никогда не слышавших про интернет граждан
Общество, 11:08
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Опрос в Грузии выявил никогда не слышавших про интернет граждан

В Грузии часть местных жителей никогда не слышали про интернет, еще более четверти никогда не пользовались Сетью. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провел Национальный демократический институт США (NDI).

На вопрос исследователей о том, как часто жители Грузии пользуются интернетом, 1% опрошенных ответил, что «не знает, что это такое». Еще 28% респондентов заявили, что никогда в жизни не пользовались Всемирной паутиной. Ежедневно интернетом пользуются чуть более половины граждан, еще 10% открывают его раз в неделю.

Cогласно опросу больше всего пользователей интернета проживает в столице Грузии — Тбилиси. Здесь 81% опрошенных используют Сеть на постоянной основе, еще 3% заходят в интернет реже одного раза в неделю, а 16% не пользуются им вовсе.

С другой стороны, в сельской местности выявлена наименьшая интернет-активность по стране: пользуются Всемирной паутиной всего 49%, тогда как 41% респондентов обходятся без нее.

​Опрос проводился с 23 июня по 8 июля 2018 года. Всего было опрошено 2409 совершеннолетних жителей Грузии. По мнению исследователей, погрешность могла составить около 1,9%.

Теги: Грузия , Опрос , Интернет
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