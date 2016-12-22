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В Таиланде перевернулся туристический автобус
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В Таиланде перевернулся туристический автобус
Общество, 08:04
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В Таиланде перевернулся туристический автобус

В Таиланде перевернулся двухэтажный туристический автобус, следовавший из тайской столицы Бангкок на остров Пхукет. Об этом сообщили в местной полиции. В результате пострадали 15 человека, пишет Bangkok Post.

Как отмечается в сообщении, инцидент произошел в районе провинции Сураттхани на юге страны. По словам 30-летнего водителя автобус, он переводил 29 пассажиров. Он отметил, что после дождя дорога была мокрой и скользкой, поэтому он потерял управление на крутом повороте. Водитель рассказал, что автобус перевернулся и упал на бок.

В полиции сообщили, что все 15 человек были госпитализированы. На данный момент, четверо раненных были выписаны из больницы.
 

Теги: Таиланд , Автобус , ДТП
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