В Швеции арестовали россиянина за управление судном в нетрезвом виде

Российского капитана грузового балкера BBC Lagos арестовали после того, как судно село на мель в ночь на 4 августа у южных берегов Швеции. Об этом сообщает SVT со ссылкой на офицера полиции города Хельсингборг Маркуса Андерссона.
Судно, перевозившее груз, зарегистрировано в Антигуа и Барбуда; балкер направлялся в испанский город Лас-Пальмас. На борту, помимо капитана, находились 10 моряков. Береговая охрана пыталась связаться с судном перед тем, как оно сель на мель, но капитан проигнорировал сигналы. Утром судно осмотрели дайверы, не обнаружив повреждений корпуса, разлива нефти также не произошло. В настоящий момент капитан арестован, в крови мужчины обнаружили 2,5 промилле алкоголя. Судно будет отбуксировано после того, как груз пшеницы будет доставлен на берег.
В сентябре 2017 года недалеко от города Оскарсхамн на мель село грузовое судно, шедшее под флагом Фарерских островов. Оно вышло из порта Висбю и следовало в порт Оскарсхамна. Полиция арестовала двух россиян — капитана судна и его помощника — по подозрению в управлении судна в нетрезвом виде.